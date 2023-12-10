У Польщі зростає кількість українських підприємців: нові дані — Finance.ua

У Польщі зростає кількість українських підприємців: нові дані Вчора 20:01 — Особисті фінанси

У Польщі зростає кількість іноземців, які ведуть несільськогосподарську підприємницьку діяльність. Майже половина з них — із українським громадянством.

Найактивніше українці реєструють ФОП, повідомляє tvp.pl

У польському Управлінні соціального страхування ZUS, куди відраховують внески підприємства, порахували кількість іноземців, які ведуть власний бізнес у цій країні. Їхня кількість динамічно зростає.

Підприємницьку діяльність, не пов’язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.

«Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов’язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах», — зазначив прес-секретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

У польському ZUS ведення бізнесу декларують підприємці із громадянством щонайменше 120 країн. Найактивніші - з України. 21,6 тисяч платників внесків до ZUS вказали українське громадянство. Уже кілька місяців у цій групі найбільше зростає категорія самозайнятості (ФОП). Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців.

Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси — 9034 особи, на третьому місці - підприємці із в'єтнамським громадянством (1154 заяви). Трохи менше підприємців із російським громадянством (1030) та німецьким (918).

Раніше повідомлялося, що у 2022 році українці створили в Польщі майже 16 тисяч одноосібних підприємств (ФОП), За перші шість місяців 2023 року додалося майже стільки само. Найбільше — у сфері будівництва, інформації та зв’язку, послуг (85% - перукарські та косметологічні послуги).

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