У Польщі запустять програму “Антипутінський щит” для дерусифікації економіки — Finance.ua

Пакет дій уряду спрямований на подальшу боротьбу з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, що працювали на російськомовному ринку, енергодиверсифікацію, запобігання росту цін на продукти харчування та дерусифікацію польської, європейської економіки, а також на підтримку фермерів.
«Антипутінський щит», як вказує Моравецький, є наступником програм «Антикризового» та «Антиінфляційного» щитів, які були ефективними у боротьбі з наслідками пандемії.
«Як тільки ми отримаємо схвалення Єврокомісії ми негайно впровадимо ці рішення», — зауважив прем’єр-міністр.
Він додав, що президент рф володимир путін «непередбачуваний», але програма сприятиме захисту Польщі та її союзників.