У Польщі запустять програму “Антипутінський щит” для дерусифікації економіки — Finance.ua
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У Польщі запустять програму “Антипутінський щит” для дерусифікації економіки

Вчора 19:21Світ
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про запровадження у країні програми «Антипутінський щит». Вона спрямована на подолання наслідків турбулентності в економіці.
Про це урядовець розповів у Facebook.
Пакет дій уряду спрямований на подальшу боротьбу з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, що працювали на російськомовному ринку, енергодиверсифікацію, запобігання росту цін на продукти харчування та дерусифікацію польської, європейської економіки, а також на підтримку фермерів.
«Антипутінський щит», як вказує Моравецький, є наступником програм «Антикризового» та «Антиінфляційного» щитів, які були ефективними у боротьбі з наслідками пандемії.
«Як тільки ми отримаємо схвалення Єврокомісії ми негайно впровадимо ці рішення», — зауважив прем’єр-міністр.
Він додав, що президент рф володимир путін «непередбачуваний», але програма сприятиме захисту Польщі та її союзників.
За матеріалами: УНН
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