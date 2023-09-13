У Польщі провели випробування першого у світі поїзда на магнітній рейці — Finance.ua

У Польщі провели випробування першого у світі поїзда на магнітній рейці 13.09.2023, 01:05 — Технології&Авто

У Польщі провели випробування першого у світі поїзда на магнітній рейці

Польський стартап Nevomo випробував перший у світі поїзд на магнітній рейці.

Про це повідомляє The Mayor.

Технологія відрізняється від маглева тим, що дає змогу використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.

720-метрові залізничні колії в Новій Сажині стали випробувальним майданчиком для першого у світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дає змогу поїздам підніматися і левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість — до 550 км/год.

Істотна відмінність від технології «маглев» (магнітної левітації), яка вже існує в Японії та Південній Кореї, — використання наявної інфраструктури з модифікацією, що знижує вартість.

На дослідження технології пішло близько трьох із половиною років. Під час випробувань вагони MagRail розганялися на трасі до 135 км/год. Шестиметровий вагон вагою дві тонни піднявся після досягнення швидкості 70 км/год і розігнався до 100 км/год лише за одинадцять секунд.

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