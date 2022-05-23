У Польщі активізувалися російськомовні шахраї: схеми обману українців — Finance.ua

У Польщі активізувалися російськомовні шахраї: схеми обману українців

Вчора 18:00 — Кримінал

активізувалися російськомовні шахраї. Більше 3 млн. українців, які зараз знаходяться у країні — велика цільова аудиторія для «наших» аферистів. Особливо — жінки, які змушені були залишити Україну через війну: часто вони розгублені у чужому для них просторі і втрачають уважність у гостинному середовищі. У Польщі знову. Більше 3 млн. українців, які зараз знаходяться у країні — велика цільова аудиторія для «наших» аферистів. Особливо — жінки, які змушені були залишити Україну через війну: часто вони розгублені у чужому для них просторі і втрачають уважність у гостинному середовищі.

Аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal зібрав розповсюджені схеми шахрайства, жертвами яких стають українці в Польщі.

Зазвичай телефонні шахраї спілкуються російською мовою, рідше українською та польською.

«Цими схемами аферисти успішно ошукували людей і до війни, зараз вони лише трохи змінили їх через новації у законодавстві щодо працевлаштування. Жертвами шахраїв знову стають дедалі більше українців, які зараз живуть і працюють у Польщі. Такі сигнали ми отримуємо і від наших працівників, а ми щомісяця працевлаштовуємо майже 1.5 тис.людей», — переконує директор Департаменту рекрутації агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

Найпопулярніша схема обману — банківське шахрайство.

Банківські афери

Більшість українських жінок, які приїхали до Польщі через війну, відкрили банківські рахунки для отримання фінансової допомоги від польського уряду. І автоматично потрапили у поле зору банківських аферистів. У зв’язку з великою кількістю українців у Польщі великі банки ще до війни працевлаштовували російськомовних консультантів. Цим фактом користуються шахраї.

Вони дзвонять, представляються російськомовними співробітниками банків і запевняють, що з вашого рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Користуючись стресовою ситуацією, шахраї дізнаються, скільки є грошей на рахунку, коли людина востаннє користувалися мобільним додатком банку. Інколи «співробітники банку» знають ім’я та прізвище потенційної жертви шахрайства, клієнтом якого банку вона є, а номер телефону навіть висвічується з назвою банку. Якщо аферистам вдалося розпитати приватну інформацію, вони отримують доступ до рахунку та спустошують його.

Також аферисти просять створити разовий код BLIK, за допомогою якого можна підтвердити транзакцію. Після цього теж знімають з рахунку всі гроші.

Найбільше схем шахрайства пов’язані із роботою в Польщі. Для українських біженців значно спростили умови працевлаштування. Для того щоб розпочати роботу треба тільки отримати PESEL та повідомлення від роботодавця про початок роботи у відомство праці гміни. Натомість недобросовісні роботодавці та посередники навіть зараз знаходять можливості ошукати українців.

Невиплата зарплати

У деяких недобросовісних агенціях працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові на 1-2 злотих, але при цьому не оформлюють легально документи. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються. В результаті вони можуть зовсім не отримати зарплату.

Погані умови проживання

Українцям пропонують хороші умови проживання та зарплату, але по факту вони виявляються набагато гіршими і з’ясовується, що пропонованої роботи немає. Натомість їм пропонують працевлаштуватися на іншу з менш привабливими ставками і умовами.

Нелегальна робота в інших країнах ЄС

Українців працевлаштовують у Польщі, проте відправляють на роботу до Німеччини чи Чехії без оформлення необхідних документів, що є неправомірним. Часто такі посередники чи агенції можуть не виплатити зарплату частково або в повному обсязі, а за першого контролю заробітчанина можуть оштрафувати і депортувати в Україну.

Обман при оренді житла

Шахрайство на оренді житла також поширене у Польщі. Тут також у відповідь на оголошення про оренду квартири, просять перерахувати гроші на рахунок — «бронь». Після цього з’ясовується, що такого житла немає або там інші власники.

Правоохоронці радять дотримуватися елементарних правил безпеки — актуальних для будь-якої країни. Також варто мати польські номери екстрених служб і телефонні номери «гарячих ліній».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.