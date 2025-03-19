У Пентагоні планують скоротити до 60 тисяч цивільних посад — Finance.ua
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У Пентагоні планують скоротити до 60 тисяч цивільних посад

Світ
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У Пентагоні планують скоротити до 60 тисяч цивільних посад
У Пентагоні планують скоротити до 60 тисяч цивільних посад
У Міністерстві оборони США планують скоротити від 50 до 60 тисяч цивільних робочих місць, третина співробітників яких вже пішли у відставку за власним бажанням.
Про це повідомляє Independent з посиланням на високопоставленого чиновника оборони.
За словами джерела, менш ніж 21 тисяча працівників, які пішли за власним бажанням, залишать свої посади найближчими місяцями. Щоб скоротити кількість цивільних працівників на 5−8% від загальної кількості — 900 000 осіб, Пентагон планує щомісяця звільняти близько 6 000 людей, не займаючи звільнені посади.
Зазначається, що військових працівників міністерства можуть перевести на вакантні цивільні посади, що може вплинути на готовність американської армії. Водночас чиновник запевнив, що міністр оборони Піт Гегсет хоче, аби «ці скорочення не зашкодили обороноздатності».
Звільнення в Пентагоні відбудуться в рамках виконання плану Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, щодо скорочення персоналу та обмеження набору нових співробітників.
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За матеріалами:
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