У ПАР почали використовувати блокчейн для видачі дипломів — Finance.ua
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У ПАР почали використовувати блокчейн для видачі дипломів

Фінтех і Картки
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У ПАР почали використовувати блокчейн для видачі дипломів
У ПАР почали використовувати блокчейн для видачі дипломів
Університет Йоганнесбурга (UJ) першим у ПАР став використовувати блокчейн-технології для видачі дипломів про освіту та сертифікатів про проходження короткострокових навчальних програм.
В UJ стверджують, що інформація про отримані дипломи надійно зберігається у розподіленому реєстрі і що дані неможливо змінити, оскільки для цього доведеться внести зміни до всіх блоків.
В Університеті переконані: блокчейн може кардинально покращити сферу освіти. Якщо всі вищі навчальні заклади почнуть видавати дипломи на основі блокчейну, за допомогою яких випускники зможуть швидко підтверджувати свою кваліфікацію, вони зроблять вагомий внесок у боротьбу з підробкою документів.
З 2022 року всі дипломи та сертифікати, що видаються UJ випускникам, включатимуть спеціальні QR-коди. Їх можна буде відсканувати за допомогою смартфона, щоб переконатися: сертифікат дійсно був виданий Університетом Йоганнесбурга, і чи вся інформація є достовірною. До кінця року університет готується видати близько 30 000 сертифікатів, у тому числі про програми короткострокового навчання, і кожен із документів підтримуватиме блокчейн.
Директор адміністрації Університету Йоганнесбурга Тінус ван Зіл повідомив, що навчальний заклад почав займатися покращенням безпеки документів про освіту понад 10 років тому. У 2019 році UJ став першим університетом ПАР, який випустив цифрові сертифікати. Вони мають великий попит, оскільки випускникам зручніше відправляти дипломи потенційним роботодавцям у цифровому вигляді.
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За матеріалами:
cryptomisto
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