У Німеччині розробляють електричний автобан — Finance.ua
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У Німеччині розробляють електричний автобан

Енергетика
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Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів і вантажівок на автобані у північній Баварії.
Керівник групи науковців Александер Кюль розповів, що котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом.
Welt так описує технологію: котушки у дорожньому покритті генерують магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі, що забезпечить передачу до 125 кіловатів потужності. Водії заощаджуватимуть час для зарядки, а для вантажівки при цьому зможуть використовувати менші та легші батареї.
Кюль, який працює на кафедрі автоматизації виробництва в Ерлангені, розповів, що партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Для цього використають дорогу, яка на той час потребуватиме оновлення. Кюль розповів, що короткого тестового маршруту, звичайно, недостатньо для повної зарядки електромобіля.
Вартість проекту оцінюється у 8 млн євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.
За матеріалами:
Ракурс
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