У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ: з лічильником чи без — Finance.ua
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У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ: з лічильником чи без

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У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ.
Один кубічний метр газу здатний забезпечити безперебійну роботу одночасно чотирьох конфорок плити до однієї години. Звісно, за ціною 7,96 грн у межах тарифного плану «Фіксований» від ГК «Нафтогаз Україна».
Здебільшого українці розраховуються за спожитий газ відповідно до показань лічильника.
Утім, деякі споживачі не встановили приладів обліку й сплачують за послуги відповідно до кількості зареєстрованих осіб і залежно від приладів, які вони використовують. Середнє споживання одного домогосподарства у теплий період року на місяць
  • для приготування їжі — 10,7 куб. м, або 85,17 грн;
  • для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн;
  • інша комбінація приладів — 14,2 куб. м, або 113 грн. Споживання в опалювальний сезон.
  • для приготування їжі — 15,4 куб. м, або 122,50 грн;
  • для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн;
  • інша комбінація приладів — 133,5 куб. м, або 1061 грн. Частина клієнтів переконані, що розраховуватися за середньою нормою дешевше. Проте розвінчаємо і цей міф
Встановлювати лічильник вигідно, адже це дозволяє платити лише за реально спожиті обсяги природного газу, регулювати надходження тепла та відповідно заощаджувати.
До слова, українці у 2022 році зменшили витрати на три кубометри порівняно з минулим роком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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