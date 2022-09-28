У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ: з лічильником чи без — Finance.ua

У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ: з лічильником чи без Вчора 09:08 — Особисті фінанси

У «Нафтогазі» розповіли , як українцям вигідніше платити за газ.

Один кубічний метр газу здатний забезпечити безперебійну роботу одночасно чотирьох конфорок плити до однієї години. Звісно, за ціною 7,96 грн у межах тарифного плану «Фіксований» від ГК «Нафтогаз Україна».

Здебільшого українці розраховуються за спожитий газ відповідно до показань лічильника.

Утім, деякі споживачі не встановили приладів обліку й сплачують за послуги відповідно до кількості зареєстрованих осіб і залежно від приладів, які вони використовують. Середнє споживання одного домогосподарства у теплий період року на місяць

для приготування їжі — 10,7 куб. м, або 85,17 грн;

для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн;

інша комбінація приладів — 14,2 куб. м, або 113 грн. Споживання в опалювальний сезон.

для приготування їжі — 15,4 куб. м, або 122,50 грн;

для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн;

інша комбінація приладів — 133,5 куб. м, або 1061 грн. Частина клієнтів переконані, що розраховуватися за середньою нормою дешевше. Проте розвінчаємо і цей міф

Встановлювати лічильник вигідно, адже це дозволяє платити лише за реально спожиті обсяги природного газу, регулювати надходження тепла та відповідно заощаджувати.

До слова, українці у 2022 році зменшили витрати на три кубометри порівняно з минулим роком.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.