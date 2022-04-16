У Нью-Йорку презентували найпотужніший у світі електромобіль (відео) — Finance.ua

У Нью-Йорку презентували найпотужніший у світі електромобіль (відео)

У Нью-Йорку презентували найпотужніший у світі електромобіль (відео)

На автошоу в Нью-Йорку презентували електронний суперкар Deus Vayanne. Це перша модель молодої австралійської компанії, повідомляє сайт Carscoops. До речі, у перекладі з латині Deus означає «Бог».

Допомагали створювати суперкар фахівці команди Формули-1 Williams, які раніше працювали над електричним суперкаром Lotus Evija.

Зовнішній вигляд розробили у знаменитому ательє ItalDesign. У купе елегантний обтічний дизайн з оригінальною задньою частиною. В оздобленні салону використані еко-шкіра та карбон, а на передній панелі встановлено три дисплеї.

«Божественний» суперкар Deus Vayanne — наразі найпотужніший електромобіль у світі. Його чотири двигуни розвивають 2230 к.с. — більше, ніж у Rimac Nevera і того ж Lotus Evija. Цього достатньо, щоб повнопривідне купе розігналося до 100 км/год за 1,99 с і розвивало швидкість понад 400 км/год.

При цьому електрокар Deus Vayanne постаралися зробити практичним. Розробники обіцяють місткий багажник і пристойний (за мірками суперкарів) кліренс 120 мм. Ємність батареї та запас ходу поки що не розголошують.

Deus Vayanne планують випустити лімітованою серією із 99 купе. Перші автомобілі поставлять покупцям у 2025 році.

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