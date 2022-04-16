У Мінфіні розповіли, чи будуть скорочувати соціальні видатки — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, чи будуть скорочувати соціальні видатки

Вчора 12:45 — Казна та Політика

Незважаючи на війну росії проти України, в країні не скорочуватимуть соціальні витрати. Виплати пенсій та допомоги є пріоритетними.

Про це повідомив у своїй заяві міністр фінансів Сергій Марченко на телемарафоні.

«Я не передбачаю будь-яких затримок та скорочень соціальних витрат. Зазвичай потрібно посилювати адресність цих витрат, верифікацію, щоб це було справедливо — ті, хто має підтримку з боку держави, щоб її отримували, а не зловживали цим», — зазначив він.

За його словами, витрати соціального блоку є пріоритетними як і військові. Він додав, що на 100% будуть забезпечені витрати, що стосуються пенсійного забезпечення, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я.

«Ці витрати пріоритетні і мають бути забезпечені повною мірою», — наголосив він.

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