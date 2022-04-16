У Мінфіні розповіли, чи будуть скорочувати соціальні видатки — Finance.ua
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У Мінфіні розповіли, чи будуть скорочувати соціальні видатки

Вчора 12:45Казна та Політика
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Незважаючи на війну росії проти України, в країні не скорочуватимуть соціальні витрати. Виплати пенсій та допомоги є пріоритетними.
Про це повідомив у своїй заяві міністр фінансів Сергій Марченко на телемарафоні.
«Я не передбачаю будь-яких затримок та скорочень соціальних витрат. Зазвичай потрібно посилювати адресність цих витрат, верифікацію, щоб це було справедливо — ті, хто має підтримку з боку держави, щоб її отримували, а не зловживали цим», — зазначив він.
За його словами, витрати соціального блоку є пріоритетними як і військові. Він додав, що на 100% будуть забезпечені витрати, що стосуються пенсійного забезпечення, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я.
«Ці витрати пріоритетні і мають бути забезпечені повною мірою», — наголосив він.
За матеріалами: РБК-Україна
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