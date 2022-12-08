У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні — Finance.ua

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У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні

Казна та Політика
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У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні
У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні
Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. У наступному році ця сума збільшиться.
Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у інтерв’ю «Укрінформ».
«Якщо говорити про міжнародну співпрацю, то цьогоріч Україна уже отримала 27,2 млрд доларів допомоги від зарубіжних партнерів», — сказав він.
За його словами, наступного року ця цифра зросте. Початковий план залучення міжнародної допомоги — близько 38 млрд на покриття дефіциту бюджету у наступному році.
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«А це складна й копітка робота. Ми ж розуміємо, що іноземні країни не просто дають нам кошти, скільки б не попросили. Усе це ‒ кошти їхніх платників податків, котрим вони мають пояснювати, на що саме Україна витрачає наданий ресурс», — додав Єрмоличев.
Нагадаємо, за підсумками листопада міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень і сягнули майже 28 млрд доларів. Це відбулося через те, що Україна отримала 2,5 млрд доларів від ЄС, 1,5 млрд доларів — від США через трастовий фонд Світового банку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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