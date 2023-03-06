У Мін'юсті розповіли, скільки коштує бюджету один полонений окупант — Finance.ua

У Мін'юсті розповіли, скільки коштує бюджету один полонений окупант Сьогодні 08:11

Україна 2022 року щомісяця витрачала на одного російського полоненого, який перебував у таборі, приблизно 10 тисяч гривень.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю «Укрінформу».

«Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, — ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць», — зазначила посадовиця.

Вона зауважила, що коли раніше в Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримання одного російського військовополоненого, йшлося про витрати лише на харчування та комунальні послуги.

«Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо», — додала Висоцька.

А як щодо наших полонених?

Міністр юстиції Денис Малюська в червні 2022 року казав, що умови утримання українських військових росією різняться. Щодо декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. До декого ж є випадки застосування сили і катування, і неналежного утримання. У таких кейсах необхідно реагувати та починати кримінальні провадження, заявив він.

«Ще раз наголошу: ми — цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе в руках та робити все в межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в межах верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують. Але ми — не самі, тому віримо в перемогу над агресором», — додав Малюська.

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