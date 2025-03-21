У Мічигані жінка купила не той лотерейний білет, який планувала, і виграла мільйон доларів — Finance.ua
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У Мічигані жінка купила не той лотерейний білет, який планувала, і виграла мільйон доларів

Світ
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У Мічигані жінка купила не той лотерейний білет, який планувала, і виграла мільйон доларів
У Мічигані жінка купила не той лотерейний білет, який планувала, і виграла мільйон доларів
Жителька Мічигану, не знайшовши в місцевому магазині бажаного лотерейного квитка, була змушена вибрати заміну — і виграла приз у 1 мільйон доларів.
Про це 18 березня повідомило UPI.
Жителька округу Кент відвідала місцевий магазин з метою купити конкретний скретч-лотерейний квиток а, ле вони вже були розпродані.
«У магазині не було гри, яку я хотіла купити, тому я вирішила спробувати удачу в грі «Дика вишня», — цитує медіа американку. «Я стерла штрих-код і просканувала квиток. Коли я прочитала повідомлення, що мені потрібно подати заявку, я подумала, що виграла 10 000 доларів».
Продавець магазину допоміг їй зрозуміти, що її приз насправді набагато більший.
«Я повернула квиток продавцю і попросила її перевірити його», — сказала вона. «Коли продавець допоміг мені стерти решту, і побачив, що я виграла 1 мільйон доларів, то закричав: «Вона щойно виграла 1 мільйон доларів!»
Переможниця сказала, що її призові гроші підуть на покупку нового будинку та поповнення її заощаджень.
«Виграти 1 мільйон доларів, особливо в гру, в яку ви граєте вперше, — це неймовірно захоплюючий спосіб виграти», — підсумувала переможниця.
За матеріалами:
НВ
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