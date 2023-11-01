У листопаді відключень електрики і застосування графіків не планується — Міненерго — Finance.ua
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У листопаді відключень електрики і застосування графіків не планується — Міненерго

Енергетика
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У листопаді відключень електрики і застосування графіків не планується — Міненерго
У листопаді відключень електрики і застосування графіків не планується — Міненерго
Міністерство енергетики спростовує інформацію про застосування планових відключень електроенергії у листопаді.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста Росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. За потреби у роботу запускатимуться й додаткові потужності інших електростанцій.
Водночас, у соцмережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.
«Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання», — підкреслили в Міненерго.
Як повідомлялося, штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації в енергетиці перевірив готовність операторів системи розподілу електроенергії до зимових обстрілів.
За матеріалами:
Finance.ua
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