У листопаді відключень електрики і застосування графіків не планується — Міненерго
Міністерство енергетики спростовує інформацію про застосування планових відключень електроенергії у листопаді.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста Росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні», — йдеться у повідомленні.
Читайте також: Чи готова Україна до опалювального сезону
Зазначається, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. За потреби у роботу запускатимуться й додаткові потужності інших електростанцій.
Водночас, у соцмережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.
«Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання», — підкреслили в Міненерго.
Як повідомлялося, штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації в енергетиці перевірив готовність операторів системи розподілу електроенергії до зимових обстрілів.
Поділитися новиною