У листопаді грошова база зросла на 0,1% до 924,3 млрд гривень — Finance.ua

У листопаді грошова база зросла на 0,1% до 924,3 млрд гривень Сьогодні 14:34

У листопаді грошова база зросла на 0,1% до 924,3 млрд гривень

У листопаді грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 0,1% до 924,309 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ

З початку поточного року грошова база зросла на 16,6% із 792,537 млрд гривень.

Грошова маса у листопаді зросла на 1,7% до 2 861,564 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 14,4% з 2 501,621 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у листопаді скоротився на 0,2% до 673,917 млрд гривень, з початку року він зріс на 1,4% з 666,073 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.

У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.

У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень, а грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.

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