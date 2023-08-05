У липні з-за кордону привезли маскимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців — Finance.ua

У липні з-за кордону привезли маскимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців Сьогодні 19:10 — Особисті фінанси

У липні з-за кордону привезли маскимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців

У липні українці придбали 101,3 тис. вживаних автомобілів. Це на 11,6% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, і на 1,1% більше, ніж у червні-2023.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку: 81,8% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (82,8 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 18,2% (18,5 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022. Кількісно ж результат виявився найбільшим з серпня-2022 (тоді зареєстрували 19,4 тис. імпортних легковиків з пробігом).

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у липні українці уклали 82,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 23,1% більше за липень 2022 року, коли значну кількість авто з пробігом привозили з-за кордону внаслідок так званого «нульового» розмитнення. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем, червнем-2023, продажі виявилися на 1,7% меншими.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 13,2 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 8,3 тисячі реєстрацій, вони складають 21,3% від загальної кількості проданих всередині країни вживаних машин протягом липня.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто традиційно увійшли також Дніпропетровська (2 місце, 9,3 тис.), Львівська (4 місце, 7,9 тис.) та Одеська (5 місце, 7,1 тис.) області.

Таблиця: eauto.org.ua

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (354 угоди), Луганській (691 угод) та Донецькій (1 179 угод) областях. Також до областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Миколаївська (2 тис. угод) та Чернігівська (2 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у липні 2023 року привезли 18,5 тис. вживаних авто. Такий показник на 61% менший, ніж у липні-2022, та на 1,9% більше, ніж у червні-2023.

Таблиця: eauto.org.ua

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. шт.), в Києві (1,8 тис. шт.) та Київській (1,43тис. шт.) області.

Також до найактивніших регіонів в травні увійшли Вінницька (1,2 тис.) та Рівненська (1,1 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (36 шт.), Донецькій (88 шт.), Луганській (166 шт.), Миколаївській (188 шт.) та Запорізькій (268 шт.) областях.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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