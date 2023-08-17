У липні грошова база зросла на 3,9% до 943 млрд гривень — Finance.ua
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У липні грошова база зросла на 3,9% до 943 млрд гривень

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У липні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 3,9% до 943,022 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
З початку поточного року грошова база зросла на 19% із 792,537 млрд гривень.
Грошова маса у липні зросла на 2,2% до 2 788,425 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 11,5% з 2 501,621 млрд гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у липні зріс на 1,9% до 677,025 млрд гривень, з початку року він зріс на 1,6% з 666,073 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, за 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.
У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.
Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.
У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень, а грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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