У Києві затримали чиновника РДА за вимагання грошей з підприємців — Finance.ua
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У Києві затримали чиновника РДА за вимагання грошей з підприємців

Кримінал
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У Києві затримали чиновника РДА за вимагання грошей з підприємців
У Києві затримали чиновника РДА за вимагання грошей з підприємців, Фото: dbr.gov.ua
Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу однієї з районних державних адміністрацій Києва, який систематично вимагав гроші з місцевих підприємців.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Посадовець відповідав за контроль у сфері торгівлі. Він «опікувався» підприємцями, що займалися роздрібною торгівлею, та пропонував їм «взаємовигідне співробітництво». У разі відмови — погрожував перевірками та блокуванням діяльності. З однієї торгової точки він вимагав щомісячно 500 доларів США.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Так, у січні 2025 року чиновник запропонував підприємцю, який продавав м’ясну продукцію та ковбаси, сплачувати щомісячну «данину» за гарантію безперешкодної роботи. Зафіксовано щонайменше дві такі передачі коштів.
Зловмисника затримано «на гарячому» під час одержання чергового хабаря — 100 тис. гривень. Під час обшуків вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність. У рамках слідства перевіряються й інші можливі епізоди вимагання.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція передбачає до 10 років ув’язнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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