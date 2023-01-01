У Києві відновили близько 700 житлових та інфраструктурних об'єктів — Finance.ua

У Києві відновили близько 700 житлових та інфраструктурних об'єктів 01.01.2023, 01:14 — Казна та Політика

У Києві відновили близько 700 житлових та інфраструктурних об'єктів

У 2022 році у Києві відновлено майже 700 житлових та інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок російських ракетних обстрілів.

Про це інформують у пресслужбі КМДА.

«Відновлених об’єктів від початку широкомасштабної війни в столиці — майже 700. На початку літа роботи розпочали в 16 найбільш пошкоджених житлових будинках. На роботи з відновлення пошкоджених будинків та інфраструктурних об’єктів столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів виділив уряд», — йдеться у повідомленні.

Разом із цим, протягом року виконано ремонтні роботи на 42 об’єктах дорожньої інфраструктури. Замінено 50 км зношених тепломереж.

Також Київ допомагав регіонам області, які були звільнені від загарбників.

«Одразу після звільнення передмість від окупантів Київ оперативно направив у постраждалі населені пункти ремонтні бригади, техніку та передав гуманітарну допомогу і продукти харчування. Допомогла столиця відновити водопостачання в Ірпінь. На початку жовтня Київрада виділила 235 млн гривень на відбудову 8 громад Київської області, що найбільше постраждали від звірств російських варварів в лютому-березні. А наприкінці осені — 215 млн гривень на відбудову 4 громад Чернігівської області та міста Чернігова, двох громад Київської області та Херсону. Також столиця відправляла гуманітарну допомогу в Чернігів, Харків, Дніпро, Херсон», — повідомили у КМДА.

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Укрінформ За матеріалами:

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