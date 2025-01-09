У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривог, — КМВА — Finance.ua
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У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривог, — КМВА

Казна та Політика
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У Києві розглядають декілька варіантів роботи громадського транспорту під час тривоги.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.
За його словами, столиця — єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час тривог.
Він зазначив, що Київ і надалі залишатиметься постійно ціллю для ворога, у зв’язку з чим опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста.
Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.
«Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян», — пояснив Ткаченко.
Голова КМВА додав, що дію комендантської години у Києві не переглядатимуть й загалом це питання не стоїть на порядку денному.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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