У Києві різко збільшився попит на закордонні паспорти — Finance.ua

У Києві різко збільшився попит на закордонні паспорти
У Києві за останній місяць попит на оформлення закордонних паспортів збільшився на 15%.
Про це директор Департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай заявила в ефірі телеканалу «Київ24.NEWS».
«Стосовно черг у ЦНАПах Києва щодо закордонних паспортів, у принципі, не можу сказати, що ажіотаж, але попит на закордонні паспорти і паспорти громадян України у формі ID-карток у нас спостерігається вже десь місяць. Але казати, що дуже велике навантаження, не можна. Десь зранку у нас в чергах 10−15 осіб і до кінця дня ми приймаємо усіх, хто звернувся до Центрів надання адміністративних послуг», — сказала Шамрай.
Також вона пояснила, з чим пов’язаний попит.
«Зараз, якраз, той період, коли тим дітям, яким виповнилося 14 років, треба отримати ID-картку, тому що необхідно буде здавати ЗНО. На закордонні паспорти збільшився попит десь на 15%», — зазначила Шамрай.
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