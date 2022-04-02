У Києві до інтернету підключено вже 805 бомбосховищ — Finance.ua
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У Києві до інтернету підключено вже 805 бомбосховищ

Вчора 07:24Технології&Авто
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Військова адміністрація міста Києва продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні обʼєкти столиці.
Про це повідомив голова КМВА Микола Жирнов.
Жирнов також зауважив, що не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги. Необхідно одразу слідувати до найближчих укриттів, розташування яких можна дізнатися через додаток «Київ Цифровий».
«Для зручності користування в укриттях встановлено підключення до безкоштовного Wi-Fi. На сьогоднішній день до інтернету підключено вже 805 бомбосховищ по Києву», — наголосив він.
Зі списком укриттів, де є інтернте-мережа, можна ознайомитись у Google.
За його словами, ситуація довкола міста покращується. Відновлюють роботу підприємства, установи, а також обʼєкти сфери торгівлі та обслуговування.
Однак військові закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях рік та на дорогах. На звільнених територіях проводять зачищення та розмінування.
За матеріалами: bigkyiv
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