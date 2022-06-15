У Києві арештували та передали АРМА активи білоруської нафтової компанії — Finance.ua

У Києві арештували та передали АРМА активи білоруської нафтової компанії

Столичні правоохоронці арештували понад 17 млн грн і корпоративні права на ще понад 3 млн грн, які належать білоруській нафтовій компанії. Тепер ці активи передано в управління АРМА.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронці досліджують діяльність групи компаній, які «забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої, зокрема, на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади».

За даними слідства, у Києві та на території інших регіонів України здійснює діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є закрите акціонерне товариство «Білоруська нафтова компанія» та республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснафта».

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«За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва активи компанії були арештовані та передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)», — повідомили в ОГП.

Як повідомила Служба безпеки України, загадана компанія спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн.

Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф та сплачувала податки до бюджетів обох країн, «що робить її безпосередньо причетною до фінансування агресії росії проти України».

Викриття і документування злочинної діяльності здійснювалося в межах кримінального провадження за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану).

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