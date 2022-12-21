У Китаї знайшли 1,5 тонни бронзових монет (фото) — Finance.ua

У Китаї знайшли 1,5 тонни бронзових монет (фото) Сьогодні 18:00

Величезний скарб з 1,5 тонни бронзових монет, датованих династіями Тан (618-907) та Сун (960-1279), було виявлено у селі Шуандунь у східнокитайській провінції Цзянсу. Монети були міцні разом із солом’яними мотузками та складені акуратними чарками. Про це пише Thehistoryblog.

Виявлені монети добре збереглися, і на більшості з них були чіткі написи, що є важливою цінністю для подальших досліджень.

За словами дослідників, у Стародавньому Китаї такі скарби часто закопували в землю, щоб зберегти дорогоцінну порцеляну, монети, металеві інструменти та інші цінності. Сімдесят криниць також було виявлено навколо скарбу монет, що знаходився неподалік лінії фронту військ Сун і Цзінь, що змусило дослідників поставити питання, чи належало місце розкопок табору з хатинами.

Більшість монет у скарбі належать венам династії Сун. Бронзові вени були звичайною валютою того періоду, поки гостра нестача міді не змусила династію Південна Сун (1127-1279) випускати монети нижчої якості та вартості. Залізо було важко карбувати, і воно надто легко іржавіло, потрапивши в обіг. Через брак бронзових монет уряд був змушений удвічі скоротити заробітну плату військовим у 1161 році, що зрештою призвело до появи паперових грошей. 1170 року держава почала вимагати, щоб половина всіх податків сплачувалася паперовими грошима хуейцзи.

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