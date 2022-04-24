У Китаї заявили про розробку технології захисту Землі від астероїдів — Finance.ua
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У Китаї заявили про розробку технології захисту Землі від астероїдів

Вчора 22:02Технології&Авто
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Заступник голови Китайського національного космічного управління У Яньхуа заявив про розробку технології захисту Землі від астероїдів. Її можуть почати випробовувати вже найближчими роками.
За його словами, ця технологія відстежуватиме переміщення астероїдів і встановлюватиме, чи можуть вони бути небезпечними для Землі. Потім фахівці змінять орбіту космічного тіла, щоб запобігти зіткненню.
«До кінця 14-ї п’ятирічки або ж у 2025-2026 роках ми постараємося розпочати випробування технології моніторингу астероїдів, які становлять загрозу для Землі. З її допомогою ми здійснимо зіткнення, яке призведе до зміни його орбіти», — заявив представник космічного управління.
У Китаї впевнені, що ця система має бути як наземного, так і космічного базування.
За матеріалами: РБК-Україна
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