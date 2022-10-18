У Китаї запропонували створити спільну цифрову валюту для азіатських країн — Finance.ua

У Китаї запропонували створити спільну цифрову валюту для азіатських країн Вчора 02:51 — Фінтех і Картки

Державні дослідники Китаю запропонували створити паназіатську цифрову валюту з метою поліпшення міжрегіональних відносин і ослаблення тиску долара США.

Згідно з ініціативою, актив буде прив’язаний до кошика з 13 національних валют, включно з юанем, японською єною і південнокорейською воною.

Як повідомляє South China Morning Post, підтримка активу за рахунок технології розподіленого реєстру запобігатиме домінуванню будь-якої однієї країни.

За словами дослідників, посилення грошово-кредитної політики США завдяки підвищенню процентної ставки спровокувало посилення волатильності на фінансовому ринку та негативно позначилося на валютних резервах країн Азії.

Ініціативу з розробки запропонованої азіатської криптовалюти, ймовірно, очолить Китай. У країни вже є досвід у створенні та впровадженні подібних технологій. Так, до жовтня обсяг операцій із цифровим юанем, запущеним 2020 року, перевищив $14 млрд. За цим показником актив є найбільшою у світі державною цифровою валютою. Наразі e-CNY проходить пілотну фазу і його приймають більш ніж у 5,6 млн торгових точок.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.