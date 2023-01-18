У Китаї вперше було використано цифровий юань для купівлі цінних паперів — Finance.ua

У Китаї вперше було використано цифровий юань для купівлі цінних паперів Сьогодні 19:18 — Криптовалюта

У Китаї вперше було використано цифровий юань для купівлі цінних паперів

Випущений Банком Китаю цифровий юань (e-CNY) вперше був використаний для купівлі цінних паперів через мобільний додаток компанії Soochow Securities.

Про це повідомляє місцеве видання China Securities Journal

Як одна з провідних країн світу в розробці та впровадженні національної цифрової валюти (CBDC), Китай демонструє вражаюче зростання використання e-CNY. Станом на жовтень 2020 року обсяг транзакцій в цифровому юані склав $14 млрд, а цифрова юань приймався як платіжний засіб у 5,6 млн торговців.

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На початку 2023 року e-CNY були вперше включені в готівковий обіг, а в платіжному додатку з’явилася функція офлайн-платежів. Крім того, пілотний проект був успішно реалізований на платформах електронних державних послуг, де e-CNY використовуються для оплати комунальних послуг, проїзду в громадському транспорті та різних соціальних виплат.

У перспективі китайська влада планує запустити платежі між Гонконгом та материковим Китаєм, а також активно вивчати можливості транскордонних платежів у співпраці з Банком міжнародних розрахунків (BIS) з метою подальшого сприяння використанню e-CNY.

cryptomisto За матеріалами:

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