У Китаї створили волокно для збору води з туману — Finance.ua
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У Китаї створили волокно для збору води з туману

Технології&Авто
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Дослідники розробили пряжу, здатну збирати воду з туману, що може стати вирішенням проблеми нестачі води в посушливих регіонах.
Основою для створення цієї пряжі послужили механізми, що спостерігаються у пустельних жуків і павукового шовку, які ефективно збирають і транспортують вологу.
Розробка пропонує інноваційний підхід до боротьби з глобальною водною кризою, покращуючи методи отримання води з атмосфери.
Пряжа, створена вченими з Пекінського інституту графічної комунікації та Університету Бейхан, використовує гідрофобні та гідрофільні секції, які чергуються, що прискорює процес збору крапель води.
У контрольованих умовах ця дворядна пряжа показала високу ефективність, збираючи до 3,20 г води на 1 см² на годину. Це значно перевершує результати традиційних методів збору води.
Нова технологія має широкі перспективи застосування в регіонах із гострою нестачею води, де атмосферна волога може стати важливим джерелом. Завдяки високій ефективності та можливій масштабованості, цей винахід може стати ключовим рішенням для поліпшення доступу до прісної води в посушливих районах.
За матеріалами:
ua.news
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