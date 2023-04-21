У Китаї розробили надзвукові безпілотники, що швидші швидкості звуку втричі — Finance.ua

У Китаї розробили надзвукові безпілотники, що швидші швидкості звуку втричі 21.04.2023, 01:11 — Технології&Авто

У Китаї розробили надзвукові безпілотники, що швидші швидкості звуку втричі

За даними The Washington Post, китайські військові розробили надзвукові безпілотники, що літають у 3 рази швидше від швидкості звуку.

Журналісти повідомили про це, пославшись на секретну інформацію американського військового відомства. Експерти з безпеки переконані, що нові безпілотники істотно посилять здатність китайського уряду проводити операції зі стеження.

У секретному документі містяться супутникові знімки від 9 серпня, на яких видно два розвідувальні безпілотники WZ-8 з ракетним двигуном на авіабазі у східному Китаї. Саме вони допоможуть Китаю збирати картографічні дані в режимі реального часу для розробки стратегії або завдання ракетних ударів у ході можливого конфлікту з США.

«Секретний документ Національного агентства геопросторової розвідки, про який раніше не повідомлялося, показує, що китайські військові роблять технологічні успіхи, які можуть допомогти їм націлитись на американські військові кораблі навколо Тайваню та військові бази в регіоні», — повідомили у The Washington Post.

noworries За матеріалами:

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