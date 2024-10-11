У Китаї назвали Україну «дружньою країною» та наголосили на співпраці в різних сферах — Finance.ua
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У Китаї назвали Україну «дружньою країною» та наголосили на співпраці в різних сферах

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Китай має дружні відносини з Україною, а також країна готова продовжувати «взаємовигідну співпрацю».
Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ КНР за результатами зустрічі помічника глави МЗС Китаю Лю Біня та посла України Павла Рябікіна.
За словами Лю Біня, Китай і України є «традиційно дружніми країнами». Крім того, Китай готовий налагодити взаємовигідну співпрацю між країнами у різних сферах та планує сприяти «безперервному розвитку» таких відносин.
Водночас Рябікін наголосив, що Україна надає важливого значення розвитку відносин з Китаєм та готова «активно сприяти обмінам між двома країнами на всіх рівнях та співробітництву в різних сферах».
«Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання української кризи», — зазначили у повідомленні МЗС Китаю.
За матеріалами:
УНІАН
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