У країні ЄС хочуть запровадити внески для українців у центрах прийому — Finance.ua
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У країні ЄС хочуть запровадити внески для українців у центрах прийому

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Влада Нідерландів планує запровадити для українських біженців нове правило. Працевлаштованих людей зобов’яжуть оплачувати проживання у муніципальних притулках.
У муніципалітеті Гільверсюм українців вже найближчим часом проситимуть робити внески, повідомляє hilversumsnieuws.nl.
Держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург ініціював запровадження обов’язкових внесків від українців, які проживають у місцях прийому біженців та мають роботу. Міністерство розробляє відповідні норми для муніципалітетів, які ймовірно почнуть застосовувати до кінця цього року.
Між тим муніципальна влада Гільверсюма вирішила до того часу просити українських біженців віком від 18 років сплачувати внески за проживання добровільно. Йдеться про два центри прийому у місті.
«Ми хочемо ознайомити мешканців пунктів прийому з вартістю їхнього перебування та зберегти підтримку прийому українців», — повідомили у раді.
Зазначається, що поки внески є добровільними, тож ніхто не буде перевіряти, хто з біженців їх сплатив. Не буде й наслідків за несплату.
«Переміщені особи будуть проінформовані про це рішення листом і їм буде надана можливість сплатити внесок, який відповідає їхньому бюджету», — пояснили чиновники.
Нагадаємо, в Нідерландах обговорюють оплату за проживання у муніципальних прихистках для українських біженців. Держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує стягувати близько 350 євро на місяць.
За матеріалами:
РБК-Україна
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