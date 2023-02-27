У Колумбії відбулося перше судове засідання у метавсесвіті — Finance.ua
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У Колумбії відбулося перше судове засідання у метавсесвіті

Технології&Авто
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У Колумбії відбулося перше судове засідання у метавсесвіті
У Колумбії відбулося перше судове засідання у метавсесвіті
У Колумбії адміністративний суд департаменту Магдалени вперше провів слухання у метавсесвіті від корпорації Meta. Подія сталася 16 лютого 2023 року.
Про це повідомляє місцева преса.
Двогодинне судове засідання відбулося з використанням застосунку Horizon Workrooms і одночасно транслювалося на стрімінгову платформу YouTube. Учасники процесу відобразилися у віртуальній реальності згенерованими комп’ютером аватарами. Останні своєю чергою були пов’язані з акаунтами Facebook.
«Основна мета використання нових технологій у судовій справі полягає у тому, щоб пришвидшити та спростити процес [правосуддя]», — заявила суддя Марія Вікторія Кіньйонес Тріана.
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Вона також наголосила на тому, що такий експеримент «не порушує процесуальних норм та правил ведення судової справи».
У цій справі не обійшлося і без допомоги нейромережі ChatGPT. Згідно з повідомленням преси, чат-бот консультував учасників стосовно механізмів перевірки справжності осіб, які брали участь у слуханні.

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Варто зазначити, що розглянути скаргу саме у такий спосіб просив позивач. Він подав позов проти місцевої поліції та Міністерства оборони, пише місцеве видання. Однак деталі справи не уточнюються.
За матеріалами:
Forklog
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