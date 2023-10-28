У Кличка киянам дали поради на випадок відключень електроенергії (інфографіка) — Finance.ua

У Кличка киянам дали поради на випадок відключень електроенергії (інфографіка) Сьогодні 07:37 — Особисті фінанси

У Кличка киянам дали поради на випадок відключень електроенергії (інфографіка)

Київська влада оприлюднила перелік рекомендацій, як підготуватися до можливих відключень електроенергії.

Відповідна інформація розміщена на сайті КМДА.

«Міська влада зібрала для мешканців столиці перелік рекомендацій, як підготуватися до можливих відключень електроенергії. Ці поради допоможуть киянам і гостям столиці впоратися в разі надзвичайних ситуацій», — сказано в повідомленні.

Як підготуватися до можливих відключень електроенергії:

Зробіть запас питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10−12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси необхідно зробити щонайменше на 3 дні. Мапа бюветів Києва — за посиланням. Зробіть запас їжі, яка не псуватиметься без холодильника та не потребуватиме електроенергії для її приготування. Зокрема це можуть бути: м’ясні, рибні та овочеві консерви; сушене та в’ялене м’ясо; сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування і супи, які необхідно заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури); хлібці, печиво, сухарі; сухофрукти, горішки; шоколад, цукерки; енергетичні батончики. Підготуйте та зарядіть павербанки й портативні зарядні станції. Зробіть необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо. Подбайте про наповненість домашньої аптечки всіма необхідними для вас ліками. Придбайте FM-радіо на батарейках/рацію. Підготуйте туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Правила зберігання та користування туристичними газовими балонами та пальниками за посиланням. Подбайте про пожежну безпеку — доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником. Замініть у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії. Збережіть тепло в оселі. Утепліть своє приміщення — заклейте стики вікон і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть алюфом між стіною та батареєю. Підготуйте теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців. Подбайте про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці. У випадку блекаутів у місті працюватимуть пункти обігріву. Мапа цих пунктів буде опублікована на Офіційному порталі Києва, у Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий. Завантажте собі цю мапу, щоб мати до неї доступ офлайн, або занотуйте адреси кількох найближчих пунктів. Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади.

Інфографіка: КМДА

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