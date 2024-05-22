У фундаментальному аналізі інвестицій важливу роль відіграють три кити — Компан Сьогодні 20:25 — Особисті фінанси

У фундаментальному аналізі інвестицій важливу роль відіграють три кити — Компан

Дуже важко спрогнозувати, в який бік рушить ринок, тому що всі знають, що неможливо вгадати точний час, коли варто продавати, а коли — купувати. Саме так вважає фінансист та засновник First Kyiv Investment Club — Іван Компан.

Фахівець під час свого виступу на Invest Talk Summit-2024 навів простий приклад: за десять років — від 1994 до 2004 року, S&P500 виріс на 12 відсотків. Так от, Компан наголосив на тому, якщо ви протягом цих десяти років пропустили всього 10 найкращих днів, то можна втратити багато. Тому таймінг, а саме намагання вгадати час — точно не найкращий підхід.

Аби підкріпити словами, що спрогнозувати ринок неможливо, він навів приклади з останніми подіями в світі за п’ять років та ставку ФРС (Федеральної резервної системи. — Ред.).

«Попри купу подій за останні п’ять років (коронавірус, війна в Україні та на Близькому сході. — Авт.), ринок продовжує зростати. Ще один гарний приклад: зміна ставки ФРС. Всі ми знаємо, що якщо ставка йде вгору, гроші стають дорожчими, а це погано для цінних паперів. Від того моменту, як ФРС почав підвищувати ставку, S&P500 виріс на 22%. От і вся логіка передбачень. Я не кажу, що цього не треба робити: треба все одно стежити та аналізувати, треба намагатись якось зануритися в майбутнє, але повністю на це розраховувати і робити на це великі фінансові ставки, мабуть, не потрібно», — сказав Компан.

Якщо ви хочете інвестувати, то експерт радить звертати увагу саме на тих людей, які чогось в інвестуванні досягли, як от Воррен Баффет. Для цього потрібен лише Інтернет та певні знання: англійська мова, вміння читати фінансову звітність і розуміння корпоративних фінансів.

Принципом фундаментальних інвестицій Компан називає наступне:

знайдіть якісну компанію;

не метушиться;

не переплачуйте;

зрозумійте, як створюється вартість у корпоративному секторі;

що саме в компанії такого, що дозволяє їй зростати в ціні;

спокійно чекайте, коли компанія почне заробляти вам гроші.

Загалом, фундаментальний аналіз, на думку експерта, складається з трьох китів: ефективності, вартості капіталу та здатності компанії зростати.

«Без грошей немає жодного бізнесу. І, якщо гроші вам дісталися дешево, то ви їх можете і дешево залучити. Це ваша перевага, яку ви обов’язково використаєте, і компанія на цьому обов’язково заробить й створить вартість», — каже Компан.

Якщо ви хочете заробляти гроші з довгого фундаментального аналізу, то вам знову ж таки потрібно читати щорічні звіти. Окрім того, за словами фінансиста, треба розуміти поточну ціну акцій, щоб вам не довелося переплачувати, бо всьому є своя ціна. Компанія може бути гарною, ефективною, все буде чудово складатися, але якщо ви платите за неї нереалістичну ціну, то ваші шанси щось заробити суттєво зменшуються, чи взагалі зникають. Також фахівець радить не перенасичувати себе інформацією.

«Простота — ваш головний друг. Не вірте тим, хто каже, що інвестування — це щось складне, що може робити обмежене коло людей», — наголосив експерт.

Наостанок Компан сказав: грайте вдовгу і пам’ятайте, що ринки залишаються ірраціональними довше, ніж ви залишаєтеся платоспроможними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.