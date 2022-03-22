У Фінляндії затримали 21 яхту, що можуть належати підсанкційним олігархам рф — Finance.ua
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У Фінляндії затримали 21 яхту, що можуть належати підсанкційним олігархам рф

Вчора 22:37
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Фінська митниця затримала 21 яхту. Судна можуть належати підсанкційним російським олігархам або їхнім компаніям.
Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.
Про затримання суден стало відомо минулого четверга та п’ятниці. Митниця розслідує, чи належать яхти особам або організаціям, які перебувають під санкціями ЄС.
Наразі точно не відомо, чи це так, оскільки судна зареєстровані по всьому світу.
Якщо митниця отримає достатню впевненість у приналежності, то відповідальне відомство із примусового стягнення боргів зможе перейти до заморожування майна.
Як повідомлялося, влада Гібралтару затримала супер’яхту, пов’язану з власником найбільшого в росії виробника сталевих труб Дмитром Пумпянським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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