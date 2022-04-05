У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ — Finance.ua

У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ

Вчора 15:31 — Особисті фінанси

Послуга з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю знов доступна на порталі «Дія».

Про це повідомили у пресслужбі порталу.

Нагадаємо, що деякі послуги були недоступні через вимкнення державних реєстрів з міркувань безпеки. Зараз реєстри відновлюють роботу. Тож розповідаємо, як зареєструвати ТОВ онлайн.

«Колись реєстрація ТОВ була нелегким випробуванням: збирання паперів, черги, поїздки в держустанови тощо. Зараз — 20 хвилин за компʼютером», — роповідають у «Дії».

Як відкрити ТОВ на основі модельного статуту

Перейдіть за посиланням та авторизуйтеся;

Заповніть онлайн-форму;



Виберіть необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту «за замовчуванням»;



Уважно перевірте дані та підпишіть документи за допомогою КЕП.



Також можна обрати спрощену систему оподаткування та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Після цього вашу заяву буде автоматично надіслано до державного реєстратора.

Про результат розгляду можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі «Дія» або ж з електронного листа, який буде надіслано вам на пошту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.