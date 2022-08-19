У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда — Finance.ua
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У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда

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У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда
У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда
У червні 2022 року росіяни переказали в іноземні банки 4,7 мільярда доларів, що є максимальним значенням від початку публікації такої статистики Центральним Банком росії, тобто з 2018 року.
Про це повідомляє РБК.
Як зазначається, виведена сума становить 10% від загального обсягу коштів на зарубіжних рахунках росіян: на 1 липня вони офіційно зберігали там 44,7 мільярда доларів. Порівняно з травнем 2022 року обсяг виведених громадянами рф коштів збільшився більш як утричі.
У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда
Попередній рекорд було зафіксовано у лютому 2022 року. У місяць початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вивели за кордон 4,3 мільярда доларів.
Усі цифри наведено з урахуванням середнього курсу долара за звітний місяць.
Керуючий директор «Газпромбанк Private Banking» Єгор Сусін вважає, що сплеску переказів на іноземні рахунки сприяло два чинники: те, що розміщення доларів та євро на внутрішньому ринку стало невигідним, та пом’якшення Банком росії обмежень щодо переказів за кордон, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Укрінформ
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