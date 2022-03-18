У Центробанку рф помітили погіршення економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Центробанку рф помітили погіршення економіки

Вчора 20:31Світ
709
Центробанк рф бачить погіршення ситуації в економіці — різко зросла невизначеність, а це негативно позначається на настроях громадян та бізнесу.
Про це йдеться у заяві регулятора.
«Підприємства в багатьох галузях повідомляють про труднощі у виробництві та логістиці на тлі введених щодо росії торгових та фінансових обмежень», — сказано в пресрелізі.
ЦБ спрогнозував падіння ВВП росії вже у найближчі квартали. Раніше регулятор опублікував консенсус-прогноз, де повідомив , що економіка країни за підсумками 2022 може знизитися на рекордні за весь час спостережень 8%. Динаміка відновлення залежатиме від того, як швидко підприємства та населення пристосуються до нових умов, йдеться у сьогоднішній заяві.
ЦБ росії також оголосив, що зараз російська економіка «входить у фазу масштабної структурної перебудови», через яку тимчасово зростуть ціни на товари та послуги. Два дні тому про це попередив і володимир путін. Він також спрогнозував підвищення рівня безробіття.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.