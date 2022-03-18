У Центробанку рф помітили погіршення економіки — Finance.ua

«Підприємства в багатьох галузях повідомляють про труднощі у виробництві та логістиці на тлі введених щодо росії торгових та фінансових обмежень», — сказано в пресрелізі.
ЦБ спрогнозував падіння ВВП росії вже у найближчі квартали. Раніше регулятор опублікував консенсус-прогноз, де повідомив , що економіка країни за підсумками 2022 може знизитися на рекордні за весь час спостережень 8%. Динаміка відновлення залежатиме від того, як швидко підприємства та населення пристосуються до нових умов, йдеться у сьогоднішній заяві.
ЦБ росії також оголосив, що зараз російська економіка «входить у фазу масштабної структурної перебудови», через яку тимчасово зростуть ціни на товари та послуги. Два дні тому про це попередив і володимир путін. Він також спрогнозував підвищення рівня безробіття.