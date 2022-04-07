У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів Bolt: вартість поїздки — Finance.ua
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У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів Bolt: вартість поїздки

Вчора 11:41Особисті фінанси
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Із 7 квітня у центрі Києва відновлюється прокат мікромобільного транспорту за зниженими цінами.
«Компанія Bolt відгукнулася на заклик КМДА до підприємців відновити прокат електросамокатів та велосипедів. Столичний громадський транспорт наразі працює в обмеженому режимі, а самокати — вдала альтернатива для переміщення на короткі відстані», — розповіли у пресслужбі Bolt.
Із 7 квітня кияни зможуть використовувати самокати Bolt для поїздок у центрі міста. У разі високого попиту кількість самокатів збільшать, а за кілька днів зону покриття розширять.
На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн / хв.
Також важливо знати, що оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.
Мапа роботи електросамокатів станом на 7 квітня 2022 року:
У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів Bolt: вартість поїздки
За матеріалами: Finance.ua
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