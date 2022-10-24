У бідному районі Британії знайшли вулицю, заставлену розкішними Rolls-Royce та Bentley (фото) — Finance.ua
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У бідному районі Британії знайшли вулицю, заставлену розкішними Rolls-Royce та Bentley (фото)

Технології&Авто
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Британці зібрали колекцію дорогих ретро-автомобілів, які ніде паркувати. Довелося звертатися за допомогою до сусідів і ставити машини в них у дворах.
У бідному районі Британії знайшли вулицю, заставлену розкішними Rolls-Royce та Bentley (фото)
У британському Бірмінгемі існує вулиця, де запарковані десятки Rolls-Royce, Bentley та Mercedes-Benz. Причому стоять розкішні авто в одному з найбідніших і найкриміногенніших районів міста. Про це пише The Sun.
Усі ці автомобілі належать двом братам Багсі та Шукату Алі. Вони вже не один рік колекціонують і продають вінтажні машини. Британці зібрали кілька десятків недешевих авто преміум-класу, причому скуповували їх задешево.
У колекції братів Алі переважають представницькі Rolls-Royce та Bentley різних років випуску. Нещодавно вони навіть придбали два Rolls Royce Silver Spirit, які належали британській королівській родині. За кожен із них заплатили по 70 000 фунтів стерлінгів ($79 000), хоча їхня реальна ціна — приблизно 200 тисяч ($225 000).
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Крім того, на вулиці запарковано рідкісний Mercedes-Benz 600 Pullman 1961 року, кілька Porsche та Maserati. Спочатку автомобілі зберігалися у дворі будинку братів Алі, але незабаром там не залишилося вільного місця.
Колекціонери вирішили ставити машини на вулиці, але там паркування платне і доводилося платити по 600 фунтів стерлінгів на місяць. Тоді брати пішли по сусідах — попросили їх паркувати машини біля їхніх будинків. Оскільки район бідний, то авто є не у всіх і вільних паркомісць в окрузі вистачає.

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За матеріалами:
mmr.ua
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