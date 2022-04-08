У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало — Finance.ua

У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало

Вчора 12:44 — Валюта

У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало

У березні населення купило валюти на 5,3 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ.

На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У березні українці продали валюти на 72 млн доларів в еквіваленті, а купили 77,3 млн доларів в еквіваленті.

Таким чином населення купило валюти більше, ніж продало.

За підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

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