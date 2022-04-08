У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало — Finance.ua
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У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало

Вчора 12:44Валюта
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У березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продалоУ березні населення купило валюти на $5,3 млн більше, ніж продало
У березні населення купило валюти на 5,3 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних НБУ.
На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У березні українці продали валюти на 72 млн доларів в еквіваленті, а купили 77,3 млн доларів в еквіваленті.
Таким чином населення купило валюти більше, ніж продало.
За підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
Нагадаємо, за підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

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За матеріалами: Українські Новини
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