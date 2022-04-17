У автомобілях BMW з'явиться «штучний мозок» — Finance.ua

У автомобілях BMW з'явиться «штучний мозок»

Компанія BMW вивчить можливість запровадження в автомобілі нейроморфних чіпів.

Ці пристрої за архітектурою нагадують людський мозок, а створені на їх основі нейронні мережі працюють у сотні разів швидше за звичайні. Партнером BMW у цій галузі стане китайська SynSense.

У портфоліо фірми є нейропроцесор Speck з подієвою камерою, який можна використовувати в системах розпізнавання пішоходів та аналізу трафіку. Коли нейроморфні процесори з’являться на серійних машинах, поки не відомо.

Нейроморфні процесори — це складні пристрої, що архітектурою нагадують людський мозок. У них є нейрони та аналоги синапсів, організовані в імпульсні (спайкові) нейронні мережі. Чіпи підтримують методи «глибокого навчання», не вимагають зовнішньої бази даних, вирізняються низьким енергоспоживанням та високою швидкістю роботи. Але приклади їх застосування в автомобілях можна пелічити на пальцях однієї руки.

Так, у 2020 році Mercedes-Benz оголосила про початок співпраці з дослідницьким підрозділом Intel — Intel Labs. Німців зацікавила технологія нейроморфних обчислень, яка дозволила б значно поліпшити системи розпізнавання голосу і жестів. За даними самої Intel, створений нею чіп споживав у 1000 разів менше електроенергії і спрацьовував на 0,2 секунди швидше за звичайний графічний процесор.

Взимку цього року нейроморфні процесори вперше з’явилися на автомобілі — концепті Vision EQXX. Чіпи та необхідний для їх роботи софт надала каліфорнійська компанія BrainChip, а відповідали вони якраз за обробку голосу та жестів. І хоча нинішній рівень розвитку технології дозволяє підвищити точність визначення фрази «Hey Mercedes» в 5-10 разів, сама область нейроморфних обчислень все ще перебуває в зародковому стані, і про її комерціалізацію говорити поки зарано.

Тим часом на схожі експерименти зважилася і BMW, але нейроморфні процесори баварці будуть використовувати для систем машинного зору. Йдеться про обчислювальний чіп Speck від китайської SynSense, який на одному кристалі (SoC) поєднує процесор обробки зображень зі згортковою нейронною мережею та подієву камеру. Остання є асинхронним сенсором, що реагує на локальні зміни яскравості, що перевищують задані порогові значення.

Подієва камера фіксує лише рухомі об’єкти, тобто інформація передається лише з активних пікселів. Тому SoC-система споживає один міліват електроенергії, а час затримки становить 0,005-0,01 секунди. Теоретично такі пристрої можна використовувати для виявлення об’єктів, розпізнавання облич, відстеження переміщень пішоходів та аналізу трафіку. Однак як нейроморфні процесори будуть задіяні в BMW, поки не відомо.

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