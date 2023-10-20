Туризм під час війни: в ООН запропонували відродити туристичну галузь України — Finance.ua

Туризм під час війни: в ООН запропонували відродити туристичну галузь України Сьогодні 19:34

У Всесвітній туристичній організації (ВТО) виникла ініціатива створення спеціальної робочої групи, спрямованої на підтримку туристичної галузі та економіки України. Розповідаємо, що це означає та як працюватиме структура.

Генеральний секретар організації Зураб Пололікашвілі оголосив про відповідну ініціативу під час свого виступу на 25-й сесії Генеральної Асамблеї ВТО ООН, яка проходила в Самарканді, Узбекистан. Відповідну інформацію надала пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Зураб Пололікашвілі зазначив, що така ідея передбачає об'єднання зусиль усіх учасників туристичної галузі з метою відновлення прийому іноземних туристів в Україні. «Впевнений, що підтримка усіх країн-членів ВТО ООН буде дуже корисною та стане прекрасним початком відродження туризму в Україні.

Ми можемо почати з організації різноманітних заходів у відносно безпечних частинах країни, або ж біля кордонів із сусідніми державами", — наголосив Генсек ВТО ООН. Як відомо, з 1 червня 2023 року Україна отримала право очолити 68-му засідання Європейської Комісії ВТО ООН, що свідчить про визнання її ролі в туристичній сфері. На 69-тій сесії Європейської комісії ВТО ООН, Україна, яка очолює європейський сектор, представила свою програму розвитку туризму на 2024−2025 роки.

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України Мар’яна Олеськів, яка очолила українську делегацію, висловила готовність країни до інтеграції в європейське туристичне співтовариство та запропонувала представникам цивілізованого світу спільно планувати відродження туризму в Україні.

«Обрання України постійним членом свідчить про визнання нашої сили в цій сфері та відкриває нові можливості для співпраці та обміну досвідом з іншими європейськими та глобальними країнами. Ми працюватимемо над створенням сприятливого бізнес-середовища для розвитку галузі туризму, просування інвестицій та сприяння партнерствам із міжнародними компаніями», — заявила вона. Олеськів також додала, що Україна має великий потенціал стати привабливою туристичною дестинацією для людей з усього світу.

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