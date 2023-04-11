Туреччина збільшить бюджет оборонних проєктів до $75 мільярдів – Ердоган — Finance.ua
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Туреччина збільшить бюджет оборонних проєктів до $75 мільярдів – Ердоган

Світ
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Туреччина збільшить бюджет оборонних проєктів до $75 мільярдів – Ердоган
Туреччина збільшить бюджет оборонних проєктів до $75 мільярдів – Ердоган
Туреччина збільшить бюджет проєктів оборонної промисловості країни з понад 60 до 75 млрд доларів США.
Про це повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган у понеділок у Стамбулі на церемонії введення в дію найбільшого військового корабля країни.
«20 років тому, коли ми прийшли до влади, бюджет оборонних проєктів Туреччини становив 5,5 млрд доларів, тоді як сьогодні ми говоримо вже про цифру понад 60 млрд доларів. Єдиного підприємства в ОПК немає. Багато компаній працюють у різних галузях. Зараз ми збільшуємо бюджет оборонної промисловості до 75 мільярдів доларів за рахунок проєктів, тендерний процес яких триває», — сказав Ердоган.
За його словами, експорт оборонної галузі Туреччини досяг рекордного рівня 4,4 млрд доларів США.
«Рівень імпортозаміщення в оборонному секторі взагалі знаходиться на рівні 80 відсотків. Все це — показники успіхів сучасної Туреччини», — наголосив президент Туреччини.
Він зазначив, що кількість оборонних проєктів у Туреччині за останні десятиліття зросла з 62 до 750, а кількість компаній у сфері ВПК сягнула 2700.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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