Туреччина відкрила міст з Європи до Азії: проїхати можна за 6 хвилин — Finance.ua
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Туреччина відкрила міст з Європи до Азії: проїхати можна за 6 хвилин

Вчора 19:28Світ
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Туреччина відкрила міст з Європи до Азії: проїхати можна за 6 хвилинТуреччина відкрила міст з Європи до Азії: проїхати можна за 6 хвилин, edition.cnn.com
Туреччина відкрила підвісний міст Чанаккале-1915 через протоку Дарданелли довжиною 4,6 км.
Про це пише AFP та CNN.
У Чанаккале-1915 головний проліт — відстань між двома вежами — становить 2023 метри, це натяк на 100-річчя Турецької Республіки у 2023 році. Це найдовша відстань серед усіх підвісних мостів у світі. Як зазначається, попередній рекордсмен — Великий міст протоки Акасі.
Дотепер автомобілі, що курсували між Анатолією та півостровом Галліполі, мали перетинати Дарданелли поромом, що, включаючи час очікування, становило цілих п’ять годин. Тепер дорога триватиме близько шести хвилин.
Відкриття мосту присвячене річниці перемоги османського флоту в 1915 році над французькими та британськими військами в Дарданеллах під час Першої світової війни.
Роботи з проекту мосту через Дарданелли почалися у березні 2017 року.
За матеріалами: Українська правда
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