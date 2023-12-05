Три країни НАТО проти допомоги Україні, але на позицію Альянсу це не вплине, — генсек Сьогодні 16:15

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, незважаючи на нову політичну позицію Угорщини, Словаччини та Нідерландів, члени Альянсу не припинять допомогу Україні.

Як пише Political Lore , про це він заявив, відповідаючи на питання про позицію НАТО щодо допомоги Україні, враховуючи той факт, що Словаччина, Нідерланди та Угорщина змінюють свою риторику.

«Члени НАТО надають передові ракети, системи ППО, сучасні бойові танки — це все приклади значної сучасної допомоги… Допомога надається Україні, тому що це в інтересах нашої безпеки. Я впевнений, що союзники по НАТО продовжать надавати істотну і значиму підтримку Україні», — заявив Столтенберг.

Як приклад рішучості країн-членів НАТО і далі надавати допомогу українській владі він зазначив, що Німеччина і Нідерланди нещодавно заявили про готовність надати $10 мільярдів виплат, а союзники по НАТО нададуть додаткові системи ППО.

«Також в Україну йде постійний приплив боєприпасів і зброї. Звичайно, існує гостра необхідність у великих обсягах допомоги, але союзники не тільки на словах, а й на ділі демонструють, що будуть продовжувати надавати допомогу Україні», — додав генсек Альянсу.

Позиція Словаччини, Угорщини та Нідерландів щодо України

Наприкінці минулого місяця в Нідерландах на виборах перемогла антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса, який виступає проти передачі зброї Україні.

У Словаччині на останніх виборах до влади також прийшов аж ніяк не проукраїнський кандидат. Новий прем'єр країни Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не передаватиме Україні озброєння для захисту від російської агресії і назвав війну РФ проти України «замороженим конфліктом».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.