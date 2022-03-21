Три банки білорусі відключили від системи SWIFT — Finance.ua

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Три банки білорусі відключили від системи SWIFT

Вчора 09:45Фондовий ринок
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Три банки білорусі відключили від системи SWIFTТри банки білорусі відключили від системи SWIFT
Три великих білоруських банки, які потрапили під санкції Євросоюзу, відключили від системи SWIFT.
Про це повідомляє Naviny.by.
Ідеться про «Белагропромбанк», «Банк Развития Беларуси» і банк «Дабрабыт».
За інформацією BPN, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками «Белагропромбанк».
10 березня «Белагропромбанк» заявив, що банк продовжить роботу «у штатному режимі», незважаючи на «тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій».
11 березня «Банк Развития Беларуси» також назвав відключення від SWIFT «тимчасовим» і повідомив, що «вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов’язань».

Що таке SWIFT і як відключення від системи вдарить по росії

За матеріалами: Українська правда
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