Третина мільйона українців залишаються без газу — Finance.ua

Третина мільйона українців залишаються без газу

Вчора 21:30 — Енергетика

Протягом п’ятниці газопостачання було відновлене для понад 6 тисяч українських споживачів, але без доступу до нього залишається 330 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

За минулу добу відновлено електропостачання понад 35,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області — близько 14,4 тисячам, у Харківській — 5,5 тисячам, у Сумській — 5 тисячам, у Миколаївській — 4 тисячам, у Житомирській — 2 тисячам, у Херсонській — 2 тисячам, у Донецькій — близько 1,4 тисячам, у Запорізькій — 1 тисячі абонентів.

Газопостачання відновлено 6050 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 26 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 330 тисяч споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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