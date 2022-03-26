Третина мільйона українців залишаються без газу — Finance.ua

Протягом п’ятниці газопостачання було відновлене для понад 6 тисяч українських споживачів, але без доступу до нього залишається 330 тисяч українців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
За минулу добу відновлено електропостачання понад 35,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області — близько 14,4 тисячам, у Харківській — 5,5 тисячам, у Сумській — 5 тисячам, у Миколаївській — 4 тисячам, у Житомирській — 2 тисячам, у Херсонській — 2 тисячам, у Донецькій — близько 1,4 тисячам, у Запорізькій — 1 тисячі абонентів.
Газопостачання відновлено 6050 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 26 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 330 тисяч споживачів.