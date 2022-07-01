«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого готелю Sky Cruise (відео) — Finance.ua

«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого готелю Sky Cruise (відео) Вчора 00:29 — Технології&Авто

«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого готелю Sky Cruise (відео)

Sky Cruise — це літаючий готель на атомній енергії, створений Хашемом Аль-Гайлі, єменським інженером, який представив своє бачення літака зі штучним інтелектом, здатного перевозити до 5000 пасажирів та повністю змінити індустрію готелів та авіації.

Творець проєкту надихався картинами художника Тоні Холмстена. Концепція та візуалізація виконані самим Хашемом Аль-Гайлі. За його задумом, Sky Cruise буде оснащено 20-ма ядерними двигунами на основі ядерного синтезу, що вирішить питання викидів вуглекислого газу в атмосферу. Також літаку не потрібні пілоти. Хоча Sky Cruise керуватиме система штучного інтелекту, людина зможе взяти на себе керування будь-якої миті.

У відеоролику Аль-Гайлі докладно розповідає про Sky Cruise, який зможе залишатися у повітрі протягом кількох років без потреби у посадці. Доставка пасажирів та різних вантажів виконуватиметься комерційними рейсами з аеропортів по всьому світу. Як саме це буде реалізовано, наведено нижче.

Аль-Гайлі назвав літак, який включатиме панорамний зал з 360-градусним оглядом неба, «транспортом майбутнього». Зал буде з’єднаний ліфтом із головним розважальним майданчиком, на якому будуть розташовані торгові центри, спортивні центри, басейни, ресторани, бари, дитячі майданчики, театри та кінотеатри. Також буде окремий зал для ділових зустрічей та особливих випадків, таких як весілля.

Турбулентність також не буде проблемою, оскільки літак використовує штучний інтелект для виявлення та запобігання повітряній турбулентності. При виявленні вібрацій система автоматично генерує антивібрацію, яка працює аналогічно до технології шумопоглинання, що дозволяє Sky Cruise легко долати зону турбулентності.

BIN За матеріалами:

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