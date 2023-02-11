Трафік європейських аеропортів за рік зріс удвічі, але все ще нижчий за доковідний рівень — Finance.ua
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Трафік європейських аеропортів за рік зріс удвічі, але все ще нижчий за доковідний рівень

Фондовий ринок
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У 2022 році трафік в європейських аеропортах зріс на 98% порівняно з 2021 роком — до 1,94 млрд пасажирів, але все ж таки був на 21% нижче рівня, що спостерігався в 2019 році, до епідемії COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Міжнародна рада аеропортів Європи повідомила, що лише 27% аеропортів континенту повністю відновилися до доковідного рівня.
«Це ще не повне відновлення. У 2022 році в європейських аеропортах все ще не вистачало 500 млн пасажирів порівняно з тим, що було до початку пандемії», — заявив генеральний директор ACI Олів’є Янковець.
Він додав, що, попри невизначеність цього року у зв’язку з війною РФ проти України та тиск на пропозицію через скорочення пропускної спроможності авіакомпаній під час пандемії, перспективи перевезень покращуються, а проблеми попиту «дещо слабшають» з відкриттям Китаю. Крім того, знижуються побоювання рецесії в Європі та уповільнюється інфляція.
Серед п’яти найбільш завантажених аеропортів Європи — найбільших зі зростанням трафіку на 114%, але падінням на 22,6% порівняно з рівнем 2019 року — асоціація називає Стамбул, лондонський аеропорт «Хітроу», паризький «Шарль де Голль», амстердамський «Схіпхол» та Мадрид. ACI відзначає зміну порівняно з 2021 роком, коли у першій п’ятірці домінували Туреччина та росія.
За даними ACI, серед тих, хто повністю відновив свої обсяги у 2019 році, 90% були невеликими та регіональними аеропортами завдяки попиту на відпочинок, ефективності лоукостерів та відсутності зв’язку з Азією.
За матеріалами:
РБК-Україна
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